Her şeyleri değişti kaderleri değişmedi

DevderbideFenerbahçe'ninGalatasaray'ıyenmesi futbolgündeminin ilk maddesioldu... Tüm Türkiye,Kanarya'nın Kadıköy'deki18 yıllık serisini ve Cimbom'unmakus talihini konuşuyor. Özelliklesosyal medyada herkesin dilindederbi var. Yapılan yorumların ve esprilerinmerkezinde ise Galatasaraylıfutbolcular bulunuyor. ÇünküCimbom'un yıldızlarından Sneijderve Sabri, Galatasaray'ın Kadıköy'deson kez kazandığı 1999yılıda 15 yaşındaydı. Selçuk ve Podolski14, Muslera ise daha 13'ündeydi.Aradan geçen 18 yılda birçokşey değişirken, Galatasaray'ın Kadıköy'dekikaderi değişmedi.
EVLENECEK, ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞACAKLAR!.. Birkez daha Galatasaraygalibiyetinin keyfini yaşayan Fenerbahçelitaraftarlar, sosyalmedyayı esprileriyle adeta yıkıpgeçti... Sarı-Lacivertli taraftarlar,"1999 yılında doğanlar reşitoldu. Bu gidişle evlenecekler,çoluk çocuğa karışacaklar. AmaGalatasaray, Kadıköy'de kazanamayacak"ifadesini kullanıyor.Fenerbahçe'nin resmi sosyalmedya ve taraftar hesapları da hemmesajlar hem de caps'lerle ezeli rakiplerinibir hayli kızdırıyor.
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