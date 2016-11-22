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Her şeyleri değişti kaderleri değişmedi

Galatasaray, Kadıköy’de son kazandığında Sabri ve Sneijder 15, Selçuk İnan ve Podolski 14, Muslera 13 yaşındaydı... Aradan geçen yıllarda çok şey değişti. Kadıköy’deki kaderleri hariç!..

Her şeyleri değişti kaderleri değişmedi
Dev de Fenerbahçe'nin Galatasaray yenmesi futbol gündeminin ilk maddesi oldu... Tüm Türkiye, Kanarya'nın Kadıköy'deki 18 yıllık serisini ve Cimbom'un makus talihini konuşuyor. Özellikle sosyal medyada herkesin dilinde derbi var. Yapılan yorumların ve esprilerin merkezinde ise Galatasaraylı futbolcular bulunuyor. Çünkü Cimbom'un yıldızlarından Sneijder ve Sabri, Galatasaray'ın Kadıköy'de son kez kazandığı 1999 yılıda 15 yaşındaydı. Selçuk ve Podolski 14, Muslera ise daha 13'ündeydi. Aradan geçen 18 yılda birçok şey değişirken, Galatasaray'ın Kadıköy'deki kaderi değişmedi.

EVLENECEK, ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞACAKLAR!..
Birkez daha Galatasaray galibiyetinin keyfini yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyayı esprileriyle adeta yıkıp geçti... Sarı-Lacivertli taraftarlar, "1999 yılında doğanlar reşit oldu. Bu gidişle evlenecekler, çoluk çocuğa karışacaklar. Ama Galatasaray, Kadıköy'de kazanamayacak" ifadesini kullanıyor. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya ve taraftar hesapları da hem mesajlar hem de caps'lerle ezeli rakiplerini bir hayli kızdırıyor.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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