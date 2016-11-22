Güneş’in zor kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Benfica ile yatıyor, Benfica ile kalkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde hayati bir karşılaşmaya çıkacak olan Siyah-Beyazlı takımın başarılı hocası Portekiz takımını devirmenin planlarını yapıyor. Adana deplasmanında Rhodolfo, Tosic ve Adriano'yu riske etmeyen Şenol Güneş, Benfica önünde 3 oyuncudan da yararlanmayı düşünüyor. Stoperde Marcelo-Tosic ikilisinin oynaması öngörülürken ikinci bir tercih olarak Tosic'in yerine Rhodolfo'ya yer vermeyi planlayan Güneş bu takdirde Tosic'i sol beke kaydıracak. Şenol Güneş bu değişikliği yaparsa sol kanatta Adriano'ya yer verecek.



ABOUBAKAR TEK FORVET OYNAYABİLİR

Adanaspor maçında ilerde Aboubakar ve Cenk Tosun ikilisini deneyen Şenol Güneş'in sol önde Adriano tercihi büyük olasılıkla Cenk'in kulübeye çekilmesine neden olacak. Bu takdirde sağ önde Quaresma ortada Atiba-Tolgay- Oğuzhan ile orta saha kurgusunu oluşturacak. Cenk Tosun yarın ilk 11'de oynamazsa bu kez Kamerunlu yıldız Aboubakar tek forvet olarak görev yapacak.



