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G.Birliği karşısında 2 oyuncu cezalı

G.Birliği karşısında 2 oyuncu cezalı
Antalyaspor karşısında sarı kart gören Mehmet Ekici ve Okay böylece gördükleri sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüş oldu. Bordo- Mavili 2 futbolcu gelecek hafta Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alamayacak.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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