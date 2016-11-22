G.Birliği karşısında 2 oyuncu cezalı

Antalyaspor karşısında sarı kart gören Mehmet Ekici ve Okay böylece gördükleri sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüş oldu. Bordo- Mavili 2 futbolcu gelecek hafta Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alamayacak.