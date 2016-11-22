Galatasaray’a gol attığımı rüyam da görmüştüm

Derbinin kahramanı Robin vanPersie, Galatasaray'a gol atarak gerçekFenerbahçeli olmanın mutluluğunuyaşıyor. Hollandalı yıldız, İki gol attığıderbiyi önce kafasında oynadığını anlatırken,"Hafta boyunca rüyamda Galatasaray'agol atıp tribünlere koştuğumugördüm. Tanrı'ya şükür rüyalarım çıktı"dedi. Fenerbahçe'de çok zor günler geçirdiğini,ifade eden Van Persie, "Busevginin ve güvenin karşılığını birazolsun verebildiğim için çok mutluyum.Gollerimi taraftarlarımıza hediyeediyorum" açıklamasını yaptı.
VAN PERSİE 'ATEŞ' ETTİ! F.Bahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı ezici üstünlüğü Avrupa medyasına da konu oldu. İşte derbinin dış basındaki yansımaları: Telgraaf (Hollanda): Van Persie ateş etti. F.Bahçe seriye devam etti. Bild (Almanya) : Podolskili Galatasaray, Van Persie'li Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi aldı. The Sun (İngiltere): Van Persie, Galatasaray'ı dağıttı. Record (Portekiz): İstanbul derbisinin karanını RVP verdi.
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