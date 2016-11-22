Yol Durumu
  1. Zafer Cimbom’un
  2. Fenerbahçe’ye para cezası gelecek

Galatasaray’a gol attığımı rüyam da görmüştüm

Van Persie hafta boyu rüyasında G.Saray’a gol atıp tribünlere koştuğunu gördüğünü söyledi. Hollandalı oyuncu, “Tanrı’ya şükürler olsun rüyalarım çıktı” dedi.

Galatasaray’a gol attığımı rüyam da görmüştüm
Derbinin kahramanı Robin van Persie, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hollandalı yıldız, İki gol attığı derbiyi önce kafasında oynadığını anlatırken, "Hafta boyunca rüyamda Galatasaray'a gol atıp tribünlere koştuğumu gördüm. Tanrı'ya şükür rüyalarım çıktı" dedi. Fenerbahçe'de çok zor günler geçirdiğini, ifade eden Van Persie, "Bu sevginin ve güvenin karşılığını biraz olsun verebildiğim için çok mutluyum. Gollerimi taraftarlarımıza hediye ediyorum" açıklamasını yaptı.

VAN PERSİE 'ATEŞ' ETTİ!
F.Bahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı ezici üstünlüğü Avrupa medyasına da konu oldu. İşte derbinin dış basındaki yansımaları: Telgraaf (Hollanda): Van Persie ateş etti. F.Bahçe seriye devam etti. Bild (Almanya) : Podolskili Galatasaray, Van Persie'li Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi aldı. The Sun (İngiltere): Van Persie, Galatasaray'ı dağıttı. Record (Portekiz): İstanbul derbisinin karanını RVP verdi.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar