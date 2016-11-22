Galatasaray’a gol attığımı rüyam da görmüştüm

Derbinin kahramanı Robin van Persie, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hollandalı yıldız, İki gol attığı derbiyi önce kafasında oynadığını anlatırken, "Hafta boyunca rüyamda Galatasaray'a gol atıp tribünlere koştuğumu gördüm. Tanrı'ya şükür rüyalarım çıktı" dedi. Fenerbahçe'de çok zor günler geçirdiğini, ifade eden Van Persie, "Bu sevginin ve güvenin karşılığını biraz olsun verebildiğim için çok mutluyum. Gollerimi taraftarlarımıza hediye ediyorum" açıklamasını yaptı.



VAN PERSİE 'ATEŞ' ETTİ!

F.Bahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı ezici üstünlüğü Avrupa medyasına da konu oldu. İşte derbinin dış basındaki yansımaları: Telgraaf (Hollanda): Van Persie ateş etti. F.Bahçe seriye devam etti. Bild (Almanya) : Podolskili Galatasaray, Van Persie'li Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi aldı. The Sun (İngiltere): Van Persie, Galatasaray'ı dağıttı. Record (Portekiz): İstanbul derbisinin karanını RVP verdi.