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’ye para cezası gelecek

Fenerbahçe’ye para cezası gelecek
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki U21 derbisinde Sarı-Lacivertliler'in yaptığı uygulama başlarına çorap örecek. Yetkililerin tesislerdeki direklere Fenerbahçe ve TFF bayrakları asmasına karşın Galatasaray bayrağına yer vermemesi dikkat çekti. Talimatlar gereği bayrağın asılmaması nedeniyle 'ye para cezasının verilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade etti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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