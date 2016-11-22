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F.Bahçe ve G.Saray 'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de derbide karşı karşıya gelen ile 'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

F.Bahçe ve G.Saraya kötü haber!

TFF'nin açıklamasında, derbi maça ev sahipliği yapan 'nin, merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 'ya sevk edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp görevlisi Hüseyin Dumlupınar'ın ise saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Derbi maçta misafir takım konumunda bulunan 'ın, 6 oyuncusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline gönderildiği ifade edildi.

DİĞER DİSİPLİN SEVKLERİ
Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor, Gaziantepspor ve Adanaspor da disipline sevk edildi.

Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'un, saha olayları ve 8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Ligde Gaziantepspor, çirkin ve kötü tezahürat, Adanaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Bu arada, Adanasporlu oyuncu Bekir Yılmaz da kural dışı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 18:06
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