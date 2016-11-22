TFF'nin açıklamasında, derbi maça ev sahipliği yapan Fenerbahçe'nin, merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp görevlisi Hüseyin Dumlupınar'ın ise saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Derbi maçta misafir takım konumunda bulunan Galatasaray'ın, 6 oyuncusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline gönderildiği ifade edildi.

DİĞER DİSİPLİN SEVKLERİ

Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor, Gaziantepspor ve Adanaspor da disipline sevk edildi.

Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'un, saha olayları ve 8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Ligde Gaziantepspor, çirkin ve kötü tezahürat, Adanaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Bu arada, Adanasporlu oyuncu Bekir Yılmaz da kural dışı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildi.