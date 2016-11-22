İşte Milli Takım'ın rakipleri

İstanbul'un grup ve final etaplarına ev sahipliğini yapacağı EuroBasket 2017'de grup kuraları çekildi.2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika ve Büyük Britanya oldu.
İşte gruplar:
A GRUBU: Finlandiya, İzlanda, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Polonya
B GRUBU: İsrail, Litvanya, İtalya, Gürcistan, Almanya, Ukrayna
C GRUBU: Romanya, Macaristan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Karadağ
D GRUBU: Türkiye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika, Büyük Britanya
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