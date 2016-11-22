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İşte Milli Takım'ın rakipleri

İstanbul'un grup ve final etaplarına ev sahipliğini yapacağı EuroBasket 2017'de grup kuraları çekildi. Kura sonucu 'nin rakipleri, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika ve Büyük Britanya oldu.

EuroBasket 2017de rakiplerimiz belli oldu

İstanbul'un grup ve final etaplarına ev sahipliğini yapacağı EuroBasket 2017'de grup kuraları çekildi.

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan 'nin rakipleri, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika ve Büyük Britanya oldu.

İşte gruplar:

A GRUBU: Finlandiya, İzlanda, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Polonya
B GRUBU: İsrail, Litvanya, İtalya, Gürcistan, Almanya, Ukrayna
C GRUBU: Romanya, Macaristan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Karadağ
D GRUBU: Türkiye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika, Büyük Britanya
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  • 22 Kasım 2016, Salı 18:30
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