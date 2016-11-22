Eurobasket 2017’de kura heyecanı

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyonda birbirlerini partner ülke olarak seçen ekipler, çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar. Ay-Yıldızlılar'ın Rusya'yı ortak olarak belirlediği EuroBasket 2017'de, diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda, Romanya-Macaristan ve İsrail-Litvanya arasında olacak. Bu akşam Çırağan Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde, 6 torbada yer alan 24 takım, 4 gruba ayrılacak. 12 Dev Adam kura çekimine 3. torbadan katılacak.