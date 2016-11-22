Eurobasket 2017’de kura heyecanı

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanyave İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyondabirbirlerini partner ülke olarakseçen ekipler, çekilişe girmeden aynı gruptayer alacaklar. Ay-Yıldızlılar'ın Rusya'yıortak olarak belirlediği EuroBasket2017'de, diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda,Romanya-Macaristan ve İsrail-Litvanyaarasında olacak. Bu akşam ÇırağanSarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecekkura çekiminde, 6 torbada yer alan 24 takım,4 gruba ayrılacak. 12 Dev Adam kura çekimine3. torbadan katılacak.
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