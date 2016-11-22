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Eurobasket 2017’de kura heyecanı

12 Dev Adam’ın finallerdeki rakipleri bugün 18.00’de İstanbul’da yapılacak kura çekiminde belli olacak

Eurobasket 2017’de kura heyecanı
Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyonda birbirlerini partner ülke olarak seçen ekipler, çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar. Ay-Yıldızlılar'ın Rusya'yı ortak olarak belirlediği EuroBasket 2017'de, diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda, Romanya-Macaristan ve İsrail-Litvanya arasında olacak. Bu akşam Çırağan Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde, 6 torbada yer alan 24 takım, 4 gruba ayrılacak. 12 Dev Adam kura çekimine 3. torbadan katılacak.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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