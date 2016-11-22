Yol Durumu
  1. Karşıyaka&Uşak zorlu sınavda
  2. Manisa’da gol yok

Devler Ligi’nde 8 maç bugün

Devler Ligi’nde Real Madrid, S.Lizbon’a konuk olacak

Devler Ligi’nde 8 maç bugün
Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanacak. Günün programı şöyle: E Grubu: 20.00: C.Moskova-B.Leverkusen, 22.45: Monaco- Tottenham, F Grubu: 22.45: S.Lizbon-Real Madrid, 22.45: Dortmund-Legia Varşova.

SEVILLA-JUVENTUS ÖNÜNDE
G Grubu: 22.45: Leicester-C.Brugge, 22.45 Kopenhag- Porto, H Grubu: 22.45: Sevilla-Juventus, 22.45: Dinamo Zagreb-Lyon.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar