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Burnu kırılan Serdar maskeyle oynayacak

F.Bahçe maçı sonrasında burnunda kırık tespit edilen maskeyle oynayacak. Eren de ise olumsuz bir duruma rastlanmadı

Burnu kırılan Serdar maskeyle oynayacak
G.Saray'ın sakatlarından iyi haber geldi. Fenerbahçe maçının 2. yarısında yüzüne darbe alan Serdar Aziz'in yapılan kontrolünde burnunda kırık tespit edildi. Alçılama işlemi yapılan Sarı-Kırmızılı futbolcunun özel bir maskeyle antrenmanlara katılacağı ve maçlarda forma giyebileceği öngörüldü. Bu arada Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un yapılan kontrollerinde olumsuz bir olguya rastlanmadığı bildirildi. Dün rejenerasyon çalışmasına katılan Sarı-Kırmızılı starın forma giymesinde sakıncanın olmaması teknik heyeti mutlu etti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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