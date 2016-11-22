Beşiktaş yine ağır favori

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları her hafta değişiyor. İddaa Beşiktaş'ın geçen hafta 1,70 olan şampiyonluk oranını 1,60'a indirdi. F.Bahçe 4,00'ten 3,75'e inerken, G .Saray 4,75'ten 5,50'ye indirildi. Başakşehir'in oranı ise 5,50'den 5,25'e düştü.