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Beşiktaş yine ağır favori

Beşiktaş’ın oranını 1,70’den 1,60’a indirdi

Beşiktaş yine ağır favori
Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları her hafta değişiyor. İddaa Beşiktaş'ın geçen hafta 1,70 olan şampiyonluk oranını 1,60'a indirdi. F.Bahçe 4,00'ten 3,75'e inerken, G .Saray 4,75'ten 5,50'ye indirildi. Başakşehir'in oranı ise 5,50'den 5,25'e düştü.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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