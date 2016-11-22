Başakşehir son nefeste

Süper Lig'de haftaya lider giren MedipolBaşakşehir sahasında Çaykur Rizespor'uçok zorlanmasına rağmen 2-1mağlup etti... Maçın 12. dakikasında konukekip öne geçti. 25 metreden müthiş bir şutçıkaran Janster skoru 1-0 yaptı. 35. dakikadaEmre Belözoğlufrikiktençok şık bir goleimza attı ve durumu1-1 yaptı. 58.dakikada Visca'nın sağ çaprazdan sert şutundason anda araya giren Robin Yalçın'açarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 87. dakikadaÇaykur Rizespor gole çok yaklaştı.Sol taraftan Janster'in kullandığı kornerdealtıpas içindeki karambolde Saadane şutunuattı. Kaleci Volkan Babacan bacaklarıylagolü önledi. 90. dakikada Başakşehir'ingolü geldi. Visca'nın sol kanattan kullandığıköşe vuruşunda Saadane'ye çarpan topason anda Epureanu dokundu:2-1
AVCI: ÇOK DAĞINIKTIK Başakşepir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rize galibiyetine rağmen futbollarını eleştirdi. Tecrübeli hoca, "Sezonun en dağınık maçını oynadık" diye konuştu.
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