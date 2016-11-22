Başakşehir son nefeste

Süper Lig'de haftaya lider giren Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u çok zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etti... Maçın 12. dakikasında konuk ekip öne geçti. 25 metreden müthiş bir şut çıkaran Janster skoru 1-0 yaptı. 35. dakikada Emre Belözoğlu frikikten çok şık bir gole imza attı ve durumu 1-1 yaptı. 58. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda son anda araya giren Robin Yalçın'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 87. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol taraftan Janster'in kullandığı kornerde altıpas içindeki karambolde Saadane şutunu attı. Kaleci Volkan Babacan bacaklarıyla golü önledi. 90. dakikada Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Saadane'ye çarpan topa son anda Epureanu dokundu:2-1



AVCI: ÇOK DAĞINIKTIK

Başakşepir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rize galibiyetine rağmen futbollarını eleştirdi. Tecrübeli hoca, "Sezonun en dağınık maçını oynadık" diye konuştu.

