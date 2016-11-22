Avni Aker’e hüzünlü veda

Trabzonspor yine hüsran yaşadı.Bordo-Mavili takım son kez çıktığıHüseyin Avni Aker Stadı'ndaAntalyaspor'a1-0 yenilerek arkaarkaya 2. mağlubiyetinialdı.Maçın 7. dakikasında Antalyaspor'un kullandığıköşe atışında ceza sahası içinde oluşankarambolde Chico topu ağlara göndererekAntalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspordaha atak bir oyun sergilemesine rağmen devreyiAntalyaspor 1-0 önde bitirdi.
HAKEMDEN ŞOK KARAR!
46'da Mbilla ceza sahası dışında düşürülmesine rağmen hakem şaşırtan bir kararla penaltı kararı verdi. Diego' nun atışını Onur kurtardı. Son bölümde büyük bir baskı kuran Trabzonspor aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
HAKEM OYUNU ETKİLEDİ Trabzonspor Teknik Direktörü ErsunYanal maçtan sonra hakem Alper Ulusoy'ueleştirdi. Yanal, "Tartışılan pozisyonlar var.Hakem ile oyun oldukça etkilendi. Evet kaybettikve zor dönemdeyiz. Buoyuncular ile birlikte üstesinden gelebilecekdonanıma sahibiz. Bu süreçten geçeceğimizeinanıyorum. Herkes şapkasını önüne koyacak.Birlik olma, beraber olma, dayanışma zamanı.Bu durumdan çıkacağız" diye konuştu.
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