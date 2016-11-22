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Avni Aker’e hüzünlü veda

Karadeniz ekibi Chico ile 1-0 geriye düştü. H-a kem Alper Ulusoy’un verdiği haksız penaltıyı Onur kurtardı. Trabzon arka arkaya 2’nci kez yenildi.

Avni Aker’e hüzünlü veda
Trabzonspor yine hüsran yaşadı. Bordo-Mavili takım son kez çıktığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek arka arkaya 2. mağlubiyetini aldı. Maçın 7. dakikasında Antalyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Chico topu ağlara göndererek Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor daha atak bir oyun sergilemesine rağmen devreyi Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

HAKEMDEN ŞOK KARAR!
46'da Mbilla ceza sahası dışında düşürülmesine rağmen hakem şaşırtan bir kararla penaltı kararı verdi. Diego' nun atışını Onur kurtardı. Son bölümde büyük bir baskı kuran Trabzonspor aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

HAKEM OYUNU ETKİLEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi. Yanal, "Tartışılan pozisyonlar var. Hakem ile oyun oldukça etkilendi. Evet kaybettik ve zor dönemdeyiz. Bu oyuncular ile birlikte üstesinden gelebilecek donanıma sahibiz. Bu süreçten geçeceğimize inanıyorum. Herkes şapkasını önüne koyacak. Birlik olma, beraber olma, dayanışma zamanı. Bu durumdan çıkacağız" diye konuştu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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