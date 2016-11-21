Ve Aboubakar hayata döndü

Aboubakar kendini buldu. Napoli maçında attığı 2 golle silkinen 24 yaşındaki forvet Napoli'de şanssızlığını kırdıktan sonra Antalyaspor önünde 1 gol attı. Kamerunlu forvet son olarak Adana deplasmanında karşı karşıya kaldığı pozisyonda golünü attı.