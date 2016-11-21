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Ve hayata döndü

Ve Aboubakar hayata döndü
Aboubakar kendini buldu. Napoli maçında attığı 2 golle silkinen 24 yaşındaki forvet Napoli'de şanssızlığını kırdıktan sonra Antalyaspor önünde 1 gol attı. Kamerunlu forvet son olarak Adana deplasmanında karşı karşıya kaldığı pozisyonda golünü attı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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