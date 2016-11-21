Ş.Urfa yenildi Karaman gitti

TFF 1. Lig'de son haftaların başarısız takımı Ş.Urfaspor, Denizlispor'a Barış Öncü'nün golüyle 1-0 mağlup oldu.



KARAMAN DEPREMİ

Denizlispor maçının ardından Ş.Urfaspor hocası Ünal Karaman istifa ettiğini açıkladı.