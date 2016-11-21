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Ş.Urfa yenildi Karaman gitti

Ş.Urfa, Denizli’ye 1-0 yenildi. Ünal Karaman istifa etti

Ş.Urfa yenildi Karaman gitti
TFF 1. Lig'de son haftaların başarısız takımı Ş.Urfaspor, Denizlispor'a Barış Öncü'nün golüyle 1-0 mağlup oldu.

KARAMAN DEPREMİ
Denizlispor maçının ardından Ş.Urfaspor hocası Ünal Karaman istifa ettiğini açıkladı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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