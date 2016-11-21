Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihale, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig medya hakları ihalesinde tüm paketlere 500 milyon dolar + KDV teklif eden Digitürk, ihaleyi tek başına kazandı.

İHALE SÜRECİ

Yayın ihalesiyle ilgilenen kuruluşların, TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden şartname alma süreleri 18 Kasım Cuma günü saat 17.00'de sona erdi. İhale öncesinde, teklifler kapalı zarf içerisinde Yayın İhalesi Komisyonu'na ve hazır bulunan notere teslim edildi.

Yayın İhalesi Komisyonu Başkanı Hüsnü Güreli, ihale şartnamesini 5 kuruluşun aldığını ancak ihalede 2 kuruluşun hazır bulunduğunu açıkladı.

İhaleye giren kuruluşlar Digitürk ve Turkcell.

Kapalı zarfla verilen teklifler İhale Komisyonu Başkanı Hüsnü Güreli tarafından açıldı ve hukuki olarak uygunlukları kontrol edildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell'in sadece internet ve mobil yayın haklarını içeren C pakedine teklif yaptığını, Digitürk'ün ise tüm paketleri kapsayan D pakedine teklif yaptığını açıkladı. Demirören, tüm pakede 500 milyon dolar teklif veren Digitürk'ün ihaleyi kazandığını söyledi.