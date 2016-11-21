Şimdi çıkısa geçme zamanı

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında bu gece Avni Aker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un tecrübeli teknik patronu Ersun Yanal, dün futbolculanıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı.



7-0'IN RÖVANŞINI ALACAĞIZ

Adaptasyon döneminin geride kaldığını ve hiç olmadıkları kadar iyi ve fit durumda olduklarını belirten Yanal, "Bunun meyvesini toplamalıyız. Özellikle sahamızda kayıp istemiyorum. Antalya maçı da bunlardan biri. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan aynı disiplinde maçı oynamalıyız. Üstelik bu maç Avni Aker'deki son maçımız. Güzel galibiyetle tarihi stada veda etmiliyiz. Bu camia bunu hakediyor" dedi. Yanal oyuncularından geçen sezon Antalya önünde alınan 7-0'lık yenilginin rövanşını almalarını da istedi.



Yunus Emre