



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında sarı kırmzılı takımın yedek kulübesinde olayçıktı.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, 3 oyuncu değişikliği hakkının 2'sini, Yasin Öztekinve Lukas Podolski'yi ikinci yarının başında oyuna alarak kullandı.

70. dakikada Eren Derdiyok'un Serdar Aziz'in darbesiyle sakatlanmasının ardından Riekerink oyuna Cavanda'yı sokunca, kenarda bir süredir ısınma hareketleri yapan Selçuk İnan çok sinirlendi.

Hışımla kulübeye dönüp yerine oturan Selçuk, "Orada dakikalardır ısınıyoruz. Kulübede oturan adamı alıyorsunuz" diye bağırdı.

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"ARKADAN İŞ ÇEVİRMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN"

Kaptan Selçuk'a yanıt, Riekerink'in yardımcısı Ayhan Akman'dan geldi. Akman, "Sen kimsin, böyle konuşuyorsun!" diye çıkıştı.

Selçuk da, "Ben Galatasaray kaptanıyım. Arkadan iş çevirmeyin, yüzüme konuşun" cevabını verdi.

Selçuk İnan ve Ayhan Akman arasındaki gerilimin dozu yükselince, idari menajer Mert Çetin araya girerek ikisini sakinleştirdi.

Riekerink de bu tartışma üzerine Selçuk İnan'a sinirlendi.

Hollandalı teknik adam basın toplantısında bir gazetecinin yönelttiği, "Selçuk neden 14 futbolcu arasına giremedi?" sorusuna imalı biçimde, "Elimdeki en iyi ve hazır olan oyuncuları sürdüm" cevabını verdi.