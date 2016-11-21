Savulun Fenerbahçe geliyor

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve taraftarlarına "Bu yıl da kayıp geçecek" dedirten Fenerbahçe'nin dönüşü muhteşem oldu. Dün gece Galatasaray'ı Kadıköy'de yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, bir anda kendisini 3. sırada buldu. Sarı-Lacivertliler dün gecenin ardından sezonun ilk yarısı bitmeden liderlik hesabı yapmaya başladı bile. Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olması, bunun yanında Beşiktaş-Başakşehir maçının da daha oynanmamış olması Fenerbahçe'nin liderlik umudunu arttırıyor. Fenerbahçe sadece skor anlamında değil ortaya koyduğu mücadele ile de gelecek için umut veriyor. Advocaat aşısı ise tutmuş gözüküyor.



EKSİKLERE RAĞMEN POZİSYON VERMEDİ

90 dakika boyunca G.Saray'ı aynı taktiği ciddi bir disiplinle uygulayan Fenerbahçe, rakibine tek pozisyon dahi vermezken, rakibini tam 28 faule zorladı. Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Lens gibi isimler olmadan ortaya konan başarılı tablo F.Bahçe'yi şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma sokuyor.



RVP: RÜYALARIMDAN BİRİ GERÇEK OLDU

G.Saray karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Robin van Persie, en büyük rüyalarından birinin de bu derbide gol atmak olduğunu söyledi.



BANA HEP HATIRLATIYORLARDI

RVP, "Sık sık hatırlatıyorlardı. G.Saray'a gol atmanın ne demek olduğunu biliyordum. Çok mutluyum" dedi.



SAVAŞTIK VE BİZ KAZANDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat "Pozisyonlar elde etmeyi başardık ve bu pozisyonları çok iyi değerlendirdik. Her şeyden önce çok iyi mücadele ettik ve bugün kazanmayı hak ettik" dedi. Hollandalı teknik adam, "Harika bir atmosfer vardı, oyuncularımız da taraftarımıza ihtiyacımız olduğunu gösterdi. 11 futbolcuyla sürekli maç kazanamazsınız. Takımdaki her oyuncu bizim çok önemli" ifadesini kullandı.



