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Sabri gel 3'lü çektir

Fenerbahçe kaptanı , 90 dakikanın ardından saha içinde ’na, ‘Gel 3’lü çekelim’ diyerek espri yaptı... Sabri, bu teklife çok sert tepki verdi... Ortalık birirbine girdi...

Sabri gel 3lü çektir
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 yendikten sonra futbol sahalarında daha önce hiç karşılaşmadığımız bir sahne yaşandı... Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın tecrübeli ismi Sabri Sarıoğlu'nun yanına koştu. Volkan, Sabri'ye "Sana birşey diyeceğim Sabri... Gel birlikte 3'lü çektirelim" dedi. Bu söz üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan, aynı zamanda sinirlerine hakim olamayan Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel'in yanından hızla uzaklaştı. Volkan bir kez daha Sabri'ye aynı cümleyi kurdu.. Ama bu kez Sabri onu sözleriyle yanından uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular da Volkan'ın yaptığı espriye uzun süre güldü.

FENERBAHÇELİLER ÇOK EĞLENDİ!
Fenerli taraftarlar, bu olayı uzun süre sosyal medyada konuştu... Retweet rekorları kırıldı... G.Saray'ın fenomen yıldızı Sabri, dün oynanan derbide 90. dakikadan sonra topun başına geçmiş ve frikik atacakken Fenerbahçe tarftarların tezahüratlarıyla karşılaşmıştı. Fenerbahçe taraftarı tıpkı kaptanları gibi Sabri'ye takılmıştı! Galatasaray'da dün vasat bir futbol sergileyen , daha önceki derbilerde de Volkan Demirel ile gerginlik yaşamıştı.

CEZASI BİTEN TOLGA CİĞERCİ YENİDEN İLK 11'DE
G.SARAY' da sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde formasına yeniden kavuştu. Tolga derbi maçına ilk 11'de başladı.

BİZ ALIŞTIK G.SARAY DA ALIŞSIN
F.BAHÇE' nin tecrübeli kalecisi Volkan, G.Saray'ın artık F.Bahçe galibiyetlerine alışması gerektiğini söyledi. Volkan, "Aslında alışılagelmiş bir galibiyet. Maziye bakıldığında burada hep kazandığımız görülüyor. Beraberliklere sevinen bir takımın burada kazanması imkansız" ifadesini kullandı.

SÖZLEŞME ÖNEMSİZ
Volkan, "Benim için sözleşme önemli değil. Ben boş sözleşmeye de imza atarım hiç önemli değil. Allah bana bu forma altında hep kazanmayı nasip etsin. Bu gelenek devam edecek" diye konuştu.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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