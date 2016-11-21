Sezon başında Hollandalı hocaya “Riekerink Bey diyeceksiniz” sloganıyla destek veren taraftar üst üste gelen kötü sonuçlarla çıldırdı. Taraftar sosyal medyada, “Riekerink Bye diyeceksiniz” ifadesini kullandı
Galatasaray TeknikDirektörü Jan Olde Riekerinkartık istenmeyenadam... İki kupa zaferi ve sezon başındaalınan sonuçlardan sonra taraftarlarınbüyük beğenisini alanHollandalı hoca onların sevgisinide kazanmıştı. Öyle ki, Sarı-Kırmızılıtaraftarlar TT Arena'da oynananÇaykur Rizespor maçındateknik direktör Jan Olde Riekerink'esürpriz hazırlayarak maçtanönce tribünlerde açılan kartonlarla,Hollandalı çalıştırıcıya destekvermişti. UltrAslan, Riekerink'eiki kupalı ve üzerinde "RiekerinkBey" diyeceksiniz" yazan özel birkoreografi yapmıştı. Sosyal medyadaise taraftarlar "Riekerink Bey"ifadesini sık sık kullanarak Hollandalıteknik direktöre duydukları güveniher fırsatta dile getirmişti.
RIEKERINK: BU KEZ YENİLMEYİ HAK ETTİK Trabzon ve Başakşehir yenilgilerden sonra şimşekleri üstüne çeken Hollandalı hoca dün tüm kredisini tüketti. Galatasaray'ın hem aldığı yenilgi hem de oynadığı futbolla çıldıran taraftarlar sosyal medyada bu kez "Riekerink Bye" ifadesini kullandı. Koltuğu çok ciddi şekilde sallanan Riekerink derbinin ardından, "Son iki yenilgimizde galibiyeti hak etmiştik ama bu kez böyle olmadı. Kesinlikle çok kötü bir futbol oynadık ve yenilgiyi hak ettik" dedi.
ÇOK TOP EZDİ VE GÜÇSÜZDÜ Aslan'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder Kadıköy'de yokları oynadı. Çok güçsüzdü ve ayağındaki topları ezdi.
SARI-KIRMIZILILAR'IN HAYALET ADAMI SNEIJDER
G.Saray'ın derbide çok şeyler beklediği Wesley Sneijder sınıfta kaldı... Tecrübeli futbolcu oyunda kaldığı sürede 0 şut, 1 kilit pas, 0/2 ikili mücadele, %73,5 pas isabeti, 42 topla buluşma ve 13 topkaybı istatistikleriyle oynadı.
TARAFTAR TEPKİLİ
Sneijder'in bu kötü performansı G.Saray'ın oyununa da olumsuz olarak yansıdı. Hollandalı oyuncunun formsuzluğu taraftarlarını da çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçtan sonra yaptıkları açıklamalarda, "Sneijder kaç maçtır formsuz. Birşey oynadığı yok. Devre arasındasatılacaksa satılsın.Artık bu saatten sonra bize ondan fayda gelmez" açıklamaları yaptı.
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