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bye diyeceksiniz

Sezon başında Hollandalı hocaya “ Bey diyeceksiniz” sloganıyla destek veren taraftar üst üste gelen kötü sonuçlarla çıldırdı. Taraftar sosyal medyada, “Riekerink Bye diyeceksiniz” ifadesini kullandı

Riekerink bye diyeceksiniz
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink artık istenmeyen adam... İki kupa zaferi ve sezon başında alınan sonuçlardan sonra taraftarların büyük beğenisini alan Hollandalı hoca onların sevgisini de kazanmıştı. Öyle ki, Sarı-Kırmızılı taraftarlar TT Arena'da oynanan Çaykur Rizespor maçında teknik direktör Jan Olde Riekerink'e sürpriz hazırlayarak maçtan önce tribünlerde açılan kartonlarla, Hollandalı çalıştırıcıya destek vermişti. UltrAslan, Riekerink'e iki kupalı ve üzerinde "Riekerink Bey" diyeceksiniz" yazan özel bir koreografi yapmıştı. Sosyal medyada ise taraftarlar "Riekerink Bey" ifadesini sık sık kullanarak Hollandalı teknik direktöre duydukları güveni her fırsatta dile getirmişti.

RIEKERINK: BU KEZ YENİLMEYİ HAK ETTİK
Trabzon ve Başakşehir yenilgilerden sonra şimşekleri üstüne çeken Hollandalı hoca dün tüm kredisini tüketti. Galatasaray'ın hem aldığı yenilgi hem de oynadığı futbolla çıldıran taraftarlar sosyal medyada bu kez "Riekerink Bye" ifadesini kullandı. Koltuğu çok ciddi şekilde sallanan Riekerink derbinin ardından, "Son iki yenilgimizde galibiyeti hak etmiştik ama bu kez böyle olmadı. Kesinlikle çok kötü bir futbol oynadık ve yenilgiyi hak ettik" dedi.

ÇOK TOP EZDİ VE GÜÇSÜZDÜ
Aslan'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder Kadıköy'de yokları oynadı. Çok güçsüzdü ve ayağındaki topları ezdi.

SARI-KIRMIZILILAR'IN HAYALET ADAMI SNEIJDER
G.Saray'ın derbide çok şeyler beklediği Wesley Sneijder sınıfta kaldı... Tecrübeli futbolcu oyunda kaldığı sürede 0 şut, 1 kilit pas, 0/2 ikili mücadele, %73,5 pas isabeti, 42 topla buluşma ve 13 top kaybı istatistikleriyle oynadı.

TARAFTAR TEPKİLİ
Sneijder'in bu kötü performansı G.Saray'ın oyununa da olumsuz olarak yansıdı. Hollandalı oyuncunun formsuzluğu taraftarlarını da çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçtan sonra yaptıkları açıklamalarda, "Sneijder kaç maçtır formsuz. Birşey oynadığı yok. Devre arasında satılacaksa satılsın.Artık bu saatten sonra bize ondan fayda gelmez" açıklamaları yaptı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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