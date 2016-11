Güneş 1 taşla 2 kuş vurdu

Beşiktaş hem lig, hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Adanaspor'u Aboubakar ve Cenk'in golleriyle 2-1 mağlup ederken Şenol Güneş'in saha kenarında ilk kez bu kadar sinirli olması ilginç karşılandı. Beşiktaş Teknik Direktörü, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un zaman zaman ciddiyetsizliğe varan pasları nedeniyle çılgına dönerken oyuncularını sert şekilde uyardı. Güneş Adanaspor maçı sonrasında ise "Oyunu denetim altına alırsanız büyük takım futbolcusu olursunuz. Yoksa bir farkınız kalmaz. Gelecek adına endişelendim" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaşlı oyuncular bir yandan 3 puanın sevincini yaşarken diğer taraftan Güneş'in bu sözlerinin kendilerine ciddi bir uyarı olduğunu anladı.



FUTBOLCULARINA İNCE BİR MESAJ VERDİ

Şenol Güneş'in bu sözleriyle oyuncularını sadece Adanaspor maçında yaptıkları hatalar ve ciddiyetsiz futbol nedeniyle eleştirmediği öğrenildi. Portekiz ekibine karşı aynı hataların yapılması halinde sonuçlarının ağır olacağı mesajını veren Şenol Güneş bu davranışıyla aynı zamanda oyuncularını hırslandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde en önemli maça çıkacaklarını iyi bilen başarılı hocanın kader maçı öncesi yaptığı bu açıklamalar futbolcuları da kendine getirmiş oldu.



EN KRİTİK DÖNEME GİRİLİYOR

Beşiktaş 10 gün içinde Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, ligde ise önce Başakşehir sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maçlar Siyah-Beyazlı takım için en kiritik virajlar olurken alınacak sonuçlar kaderlerini etkileyecek.