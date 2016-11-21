Yol Durumu
  1. Güneş 1 taşla 2 kuş vurdu
  2. Dev derbide anlamlı pankart

Gözler nde

TFF tarafından 5 sezonu kapsayan Süper Lig ve TFF 1.Lig maçlarının yayın haklarının devri için ihale bugün gerçekleştirilecek

Gözler yayın ihalesinde
TFF tarafından 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yayın haklarının devri için ihale bugün yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihale, saat 10.00'da başlayacak. Dört ayrı paket halinde devredilmesi planlanan yayın haklarında, A paketi muhammen bedelinin 425 milyon dolar, B paketi muhammen bedelinin 45 milyon dolar, C paketi muhammen bedelinin 15 milyon dolar ve D paketi muhammen bedelinin ise 495 milyon dolar olduğu belirtildi.

KDV AYRI ÖDENECEK
Belirtilen muhammen bedeller ve ihale neticesinde tespit edilecek yayın hakları bedellerine TFF payının dahil olduğu, ihaleleri kazanacak kuruluşların Katma Değer Vergisi'ni ayrıca ödeyecekleri kaydedildi.
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar