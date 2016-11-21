Gözler yayın ihalesinde

TFF tarafından 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yayın haklarının devri için ihale bugün yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihale, saat 10.00'da başlayacak. Dört ayrı paket halinde devredilmesi planlanan yayın haklarında, A paketi muhammen bedelinin 425 milyon dolar, B paketi muhammen bedelinin 45 milyon dolar, C paketi muhammen bedelinin 15 milyon dolar ve D paketi muhammen bedelinin ise 495 milyon dolar olduğu belirtildi.



KDV AYRI ÖDENECEK

Belirtilen muhammen bedeller ve ihale neticesinde tespit edilecek yayın hakları bedellerine TFF payının dahil olduğu, ihaleleri kazanacak kuruluşların Katma Değer Vergisi'ni ayrıca ödeyecekleri kaydedildi.