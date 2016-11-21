Gerçekleri tarih yazar tarihi de Fener

Kadıköy'de yine El Clasico!.. Seyircisi önünde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı evindeki yenilmezlik serisini genelde 21, ligde ise 18 maça çıkardı. Kanarya bu galibiyetle Cimbom'un üzerine çıktı ve 3. sıraya yükseldi... 6. dakikada mücadelede ilk tehlikeli atağı ev sahibi Fenerbahçe geliştirdi. Sow, bekletmeden ortasını yaptı. Uygun durumda buluşan Volkan Şen, şut atmakta geç kalınca araya giren Hakan Balta, topu kornere gönderdi. 9. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutu Volkan Demirel'de kaldı. 31. dakikada Robin van Persie'nin sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği frikik, uzak direğin üstünden auta gitti.



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SERDAR AZİZ'DEN İNANILMAZ BİR HATA

İlk yarının son dakikasında Fenerbahçe, öne geçti. Alper'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Şener, pasını penaltı noktası civarındaki Van Persie'ye aktardı. Hollandalı oyuncu sağ ayağıyla bekletmeden müthiş vurdu: 1-0. 47. dakikada sağdan kullanılan kornerde Josef'in kafa vuruşu direği sıyırıp auta gitti. 78. dakikada Serdar Aziz büyük hata yapıp Josef'i indirince Cüneyt Çakır penaltı dedi. Topun gerisine geçen RVP skoru belirledi: 2-0.



MAÇTAN SONRA KADIKÖY'DE MÜTHİŞ ŞOV

Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki müthiş serisini dün de sürdüren Fenerbahçeli futbolcular 90 dakikanın bitiminde çok büyük bir coşku yaşadı. El ele tribünlere koşan Sarı-Lacivertliler hep beraber, "Şampiyon Fenerbahçe" tezahüratı yaptı. Şarkılarla coşan taraftarlar uzun bir süre boyunca stadı da terketmedi.