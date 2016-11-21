Gençler Ozat’la uçtu!

Gençlerbirliği 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Ümit Özat yönetiminde ilk maçına çıkan başkent ekibi deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışa başladı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen devre 0-0 berabere sonuçlandı.



G.BİRLİĞİ ÇOK ÜSTÜNDÜ

Maçın 2. yarısında daha atak bir futbol sergileyen G.Birliği 76'da Matei ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Khalili'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası civarında topu kontrol eden Matei topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 80'de Serdar Gürler rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti: 0-2.