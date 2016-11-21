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Gençler Ozat’la uçtu!

Gençlerbirliği, yönetiminde çıktığı ilk maçında Kaysreispor’u deplasmanda 2 golle yıktı. Başkent ekibine galibiyeti Matei ve Serdar Gürler getirdi

Gençler Ozat’la uçtu!
Gençlerbirliği 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Ümit Özat yönetiminde ilk maçına çıkan başkent ekibi deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışa başladı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen devre 0-0 berabere sonuçlandı.

G.BİRLİĞİ ÇOK ÜSTÜNDÜ
Maçın 2. yarısında daha atak bir futbol sergileyen G.Birliği 76'da Matei ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Khalili'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası civarında topu kontrol eden Matei topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 80'de Serdar Gürler rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti: 0-2.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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