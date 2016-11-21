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potayı göstermedi!

Demir İnşaat’ı 3. çeyrekteki müthiş savunmasıyla yenen ligde altıncı galibiyete imza attı.

Fenerbahçe potayı göstermedi!
Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında , Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 80-60 yendi. 3. çeyrekte savunma patlaması yapan F.Bahçe, skor da bulunca final periyoduna 53-35 önde girdi. Kontrolü bırakmayan Kanarya maçı 80-60 kazandı.

LİDERLİK MAÇI BANVİT'İN
Ligin 2 yenilgisiz takımının maçında Banvit, A.Efes'i 69-68 yendi ve zirvenin yeni sahibi oldu.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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