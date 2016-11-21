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maçının sonucu bizim için önemsiz

lı futbolcular maçını birlikte izledi. Büyük bir rahatlıkla maçı takip eden Siyah-Beyazlı oyuncular , “Derbi maçının sonucu bizim için önemsiz” mesajını verdi

Derbi maçının sonucu bizim için önemsiz
F.BAHÇE ile G.Saray arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaşlı oyunculardan bir grup birlikte izledi. Siyah-Beyazlı oyuncular büyük bir rahatlıkla maçı izlerken zaman zaman sosyal medyadan yorumda bulundu. Beşiktaşlı futbolcuların heyecanlı olmadığı görüldü. Beşiktaşlı futbolcular buradan yaptığı paylaşımlarda, " maçının sonucu bizim için hiç önemli değil. Sonuç ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakarız" yorumunu yaptı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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