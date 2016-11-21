Derbi maçının sonucu bizim için önemsiz

F.BAHÇE ile G.Saray arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaşlı oyunculardan bir grup birlikte izledi. Siyah-Beyazlı oyuncular büyük bir rahatlıkla maçı izlerken zaman zaman sosyal medyadan yorumda bulundu. Beşiktaşlı futbolcuların heyecanlı olmadığı görüldü. Beşiktaşlı futbolcular buradan yaptığı paylaşımlarda, "Derbi maçının sonucu bizim için hiç önemli değil. Sonuç ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakarız" yorumunu yaptı.
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