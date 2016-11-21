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10 kişilik Es-Es lideri devirdi

, 46 dakika 10 kişi oynadığı maçta Malatya’yı 2 golle yıktı

10 kişilik Es-Es lideri devirdi
Eskişehirspor gümbür gümbür geliyor. Kırmızı Şimşekler konuk ettiği lider Malatyaspor'u Hasan Hüseyin ve Bruno'nun golleriyle 2-0 yendi.

2 KIRMIZI KART
'da Semih 44'te, Malatyaspor'da da Caner 90+2'de kırmızı kart gördüler.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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