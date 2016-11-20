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Ümraniye Sivas’ı farklı yendi: 4-1

Ümraniye Sivas’ı farklı yendi: 4-1
TFF 1. Lig'de oynanan maçta , sahasında Sivasspor'u 4-1 (Emircan, Timer, İbrahim (2) / Leandrinho) mağlup etti. Sonuçlar: Balıkesir- BŞ. Gaziantep: 0-0, Elazığspor-Mersin İ.Y.: 3-0, Göztepe-Bandırmaspor: 3-3.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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