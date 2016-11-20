Şenol Güneş çıldırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sinirden çılgına döndü... Tecrübeli teknik adam, takımının ikinci yarıda sergilediği futbol nedeniyle oyuncularını saha kenarında fırçaladı. Öğrencilerinin 2. yarıda çok gol kaçırması ve Adanaspor'un 10 kişi kalmasına rağmen bir türlü istenilen futbolu oynayamayan Beşiktaşlı futbolcular hocalarının tansiyonunun yükselmesine neden oldu. Öyle ki Şenol Güneş ikinci yarıdaki bir pozisyondan sonra Oğuzhan Özyakup'a sinirlenerek bağırdı. Oğuzhan'ın yanlış pas tercihleri nedeniyle küplere binen Güneş, üzerindeki montu da yedek kulübesine doğru fırlattı. Şenol Güneş ikinci yarıda bir an olsun yerine oturmadı. Oyuncularının farkı bir türlü artıramaması onu çileden çıkardı.



BUGÜN İÇİN DEĞİL GELECEK İÇİN ENDİŞELENDİM

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Pozisyon vermeden goller attık. 4-5-6 da olabilirdi. Bizim oyuncularımız büyük oyuncular. Hepsinin emeklerine teşekkür ediyorum. Fakat üst seviyede takımların rakip 10 kişiyken oyunu gitti-geldiye getirmesi, baskıya maruz kalmaları sıkıntılı. Bugün için değil, gelecek için endişelendim" dedi.



DEPLASMAN KRALI OZZY!

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Oğuzhan Özyakup'un ligdeki son 8 asisti deplasman maçlarında geldi. Oğuzhan, Adana, Kasımpaşa, Rize, Antalya, Eskişehir ve Mersin deplasmanlarında asist yapmıştı. Oğuzhan, Aboubakar'a dün müthiş bir gol attırdı.