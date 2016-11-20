Savunmada son karar: Serdar Aziz & Hakan

Hafta başından bu yana sorulan soru dünkü idmanda yanıt buldu... Riekerink son taktik çalışmada savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Hakan Balta ikilisini denedi. Chedjou'ya forma vermeyi düşünmeyen Hollandalı hoca, Semih'i de yedek bırakma kararı aldı. Defansın sağında ise forma yine Sabri'nin olacak.