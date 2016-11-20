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Poldi ve Selçuk yetişti

Poldi ve Selçuk yetişti
Kritik derbi öncesinde Galatasaray'a iki iyi haber geldi... Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve önceki günkü idmana çıkamayan Selçuk İnan ve Lukas Podolski tedaviye olumlu yanıt verdi. Teknik direktör Jan Riekerink'in Tolga Ciğerci'nin yanında Selçuk'a görev vereceği, De Jong'u ise yedek bırakacağı öğrenildi. Hollandalı hoca da ileri uçta Podolski'ye şans verecek. Son haftalarda düşüşte olan Eren Derdiyok ise kulübede oturacak.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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