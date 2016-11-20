Poldi ve Selçuk yetişti

Kritik derbi öncesinde Galatasaray'a iki iyi haber geldi... Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve önceki günkü idmana çıkamayan Selçuk İnan ve Lukas Podolski tedaviye olumlu yanıt verdi. Teknik direktör JanRiekerink'in Tolga Ciğerci'nin yanında Selçuk'a görev vereceği, De Jong'u ise yedek bırakacağı öğrenildi. Hollandalı hoca da ileri uçta Podolski'ye şans verecek. Son haftalarda düşüşte olan ErenDerdiyok ise kulübede oturacak.
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