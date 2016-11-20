Neustadter bir adım önde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, cezalı Mehmet Topal'ın yerine savunmanın hemen önünde kimin oynayacağına çok fazla kafa yordu.



OZAN 2. YARIDA SAHADA

Kulübe yakın kaynaklar sakatlıktan yeni çıkan Ozan Tufan'ın yerine Roman Neustadter'in ilk 11'de forma giyme şansının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. Ancak Hollandalı teknik adamın maçın 2. yarısında Ozan'a görev vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. 2. mesele ise Lens'in yerine kimin oynayacağı oldu.



SAĞA ALPER POTUK...

Advocaat'ın sağ kanatta defansif yönü daha ağır olduğu için Alper Potuk'a şans vermeyi düşündüğü Moussa Sow'u da 2. yarıda maçın gidişatına göre oyuna sokmayı planladığı belirtiliyor. Advocaat, Sow için "Kanat değil forvet oyuncusu" ifadesini kullanmıştı.



