Yol Durumu
  1. Tek iyi şey 3 puan
  2. Bosna’yı yıkan Periler Avrupa vizesi aldı

Kebap yaptı zirveye çıktı

İlk 17 dakikada Aboubakar ve Cenk Tosun’un penatısıyla iki farkı bulan idman temposunda bir maç oynadı... 56’da Adanaspor Gueye ile farkı 1’e indirse de, Kartal adeta yürüyerek 3 puanı cebine koydu.

Kebap yaptı zirveye çıktı
Beşiktaş ligde 12 yıl aradan sonra çıktığı Adana deplasmanında 2-1 kazandı. Siyah-Beyazlılar böylece maç fazlasıyla zirveye çıktı... 11. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ara pasında Aboubakar kaleci Karacic ile karşı karşıya kaldı. Kamerunlu forvetin yerden plasesi ağlarla buluştu: 0-1. 15. dakikada Quaresma'nın trivelavasını kaleci Karacic kurtardı. 17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltıdan Cenk Tosun farkı ikiye çıkardı: 0-2. 23. dakikada Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Karacic kurtardı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI DÜNYALARI KAÇIRDI
50. dakikada Cenk Tosun topu çekip uzak direğe vurdu ama kaleci Karacic çok iyi bir kurtarış yaptı. 56. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Magaye Gueye farkı bire indirdi: 1-2. 63. dakikada bu kez Aboubakar ortaya çevirdi. Tolgay yakın mesafeden kafayı dışarı vurdu. 71. dakikada Atiba'ya sert faulü sonrası Bekir kırmızı kart gördü. 90+2. dakikada Cenk altı pastan vurdu, Karacic ayağıyla kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.

SON 40 DEPLASMANDAN 27 KEZ 3 PUAN ÇIKAR
Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, dış sahadaki müthiş performansını sürdürüyor... Özellikle Vodafone Arena'nın inşaatı sırasında deplasman grafiğini yükselten Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 40 deplasman maçından 27 kez galibiyet çıkarmayı başardı. Kartal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli deplasmanlarında 4 puan toplayarak çok önemli bir başarıya imzasını atmıştı.

45. DAKİKADA SAHA KARIŞTI
Çok düşük bir tempoda geçen maçın 45. dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Quaresma tribünden atılan maddeleri hakem Ali Palabıyık'a gösterince Tevfik'in tepkisiyle karşılaştı. Tevfik'in "Tribünleri tahrik ediyorsun" şeklinde hareketi sonrası saha karıştı. Araya hakem Ali Palabıyık girdi ve tartışmayı önledi.

KARTAL'IN DEFANSI SİL BAŞTAN
Adana deplasmanına Talisca, Caner, Necip, Tosic, Rhodolfo ve Adriano'dan yoksun giden Beşiktaş'ta mecburi rotasyon vardı. Teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmada büyük bir değişikliğe gitti. Stoperde Marcelo ile birlikte ilk kez Atınç Nukan'a şans veren tecrübeli hoca, iki sol bekinin yokluğunda bu bölgeye Andreas Beck'i kaydırdı. Gökhan İnler'i yine kulübede oturtan Güneş, orta alanda Atiba, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsünü tercih etti.

TOLGAY ŞAŞIRTTI
Son haftaların formda ismi Tolgay Arslan, Adana deplasmanında beklenen futbolu sergileyemedi. Yıldız futbolcu 64. dakikada yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

CENK ATIYOR KARA KARTAL KAZANIYOR
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Cenk Tosun attığı zaman hep kazanıyor. Tecrübeli futbolcunun gol attığı 25 maçta Kartal 19 kez kazandı. Cenk dün de Adanaspor'a karşı attığı penaltı golüyle taraftarını sevindirdi. Yıldız futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar