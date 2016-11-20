Kebap yaptı zirveye çıktı

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI DÜNYALARI KAÇIRDI
50. dakikada Cenk Tosun topu çekip uzak direğe vurdu ama kaleci Karacic çok iyi bir kurtarış yaptı. 56. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Magaye Gueye farkı bire indirdi: 1-2. 63. dakikada bu kez Aboubakar ortaya çevirdi. Tolgay yakın mesafeden kafayı dışarı vurdu. 71. dakikada Atiba'ya sert faulü sonrası Bekir kırmızı kart gördü. 90+2. dakikada Cenk altı pastan vurdu, Karacic ayağıyla kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
SON 40 DEPLASMANDAN 27 KEZ 3 PUAN ÇIKAR
Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, dış sahadaki müthiş performansını sürdürüyor... Özellikle Vodafone Arena'nın inşaatı sırasında deplasman grafiğini yükselten Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 40 deplasman maçından 27 kez galibiyet çıkarmayı başardı. Kartal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli deplasmanlarında 4 puan toplayarak çok önemli bir başarıya imzasını atmıştı.
45. DAKİKADA SAHA KARIŞTI
Çok düşük bir tempoda geçen maçın 45. dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Quaresma tribünden atılan maddeleri hakem Ali Palabıyık'a gösterince Tevfik'in tepkisiyle karşılaştı. Tevfik'in "Tribünleri tahrik ediyorsun" şeklinde hareketi sonrası saha karıştı. Araya hakem Ali Palabıyık girdi ve tartışmayı önledi.
KARTAL'IN DEFANSI SİL BAŞTAN
Adana deplasmanına Talisca, Caner, Necip, Tosic, Rhodolfo ve Adriano'dan yoksun giden Beşiktaş'ta mecburi rotasyon vardı. Teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmada büyük bir değişikliğe gitti. Stoperde Marcelo ile birlikte ilk kez Atınç Nukan'a şans veren tecrübeli hoca, iki sol bekinin yokluğunda bu bölgeye Andreas Beck'i kaydırdı. Gökhan İnler'i yine kulübede oturtan Güneş, orta alanda Atiba, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsünü tercih etti.
TOLGAY ŞAŞIRTTI
Son haftaların formda ismi Tolgay Arslan, Adana deplasmanında beklenen futbolu sergileyemedi. Yıldız futbolcu 64. dakikada yerini Gökhan İnler'e bıraktı.
CENK ATIYOR KARA KARTAL KAZANIYOR
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Cenk Tosun attığı zaman Beşiktaş hep kazanıyor. Tecrübeli futbolcunun gol attığı 25 maçta Kartal 19 kez kazandı. Cenk dün de Adanaspor'a karşı attığı penaltı golüyle taraftarını sevindirdi. Yıldız futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.
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