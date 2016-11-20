Kadıköy’de değil Arena'da oynayacağız

BU akşam Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın 17 yıllık galibiyet hasretine son verip vermeyeceği merak konusu... Trabzonspor ve Başakşehir yenilgilerinin ardından baskıyı üzerinde fazlasıyla hissetmeye başlayan teknik direktör Jan Olde Riekerink zorlu maç öncesi taktiğe değil psikolojiye öncelik verdi. Kadıköy'deki kötü serinin en önemli nedeninin psikolojik etkenler olduğunu düşünen Hollandalı hoca dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Maçı Kadıköy'de değil, sanki Arena'daymış gibi oynayalım. Kafanızda asla beraberlik olmasın. Biz bekleyen değil, galibiyeti kovalayan taraf olmalıyız" dediği öğrenildi. Riekerink'in taktik konuşmasında ise Fenerbahçe'nin defans ikilisi üzerinde durduğu belirlendi.
FENER ÇIKARKEN BASKI YAPACAKLAR Skrtel ve Kjaer'in baskı altında hata yaptığını söyleyen Riekerink, Fenerbahçe hücuma çıkarken ön alanda baskı yapılmasını istedi. Kanat oyuncularının mutlaka defansif görevlerini de yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, Carole ve Sabri'den fırsat buldukça ileri çıkmalarını da istedi. Riekerink takımından Beşiktaş deplasmanında ilk yarıda olduğu gibi oyunu kontrol etmeyi planlıyor. Bu nedenle oyuncularından yine bol pas yapmalarını istiyor.
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