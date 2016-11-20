İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Hedef 1 Milyon Üye' etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, Türkiye'nin zorlu dönemlerini Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan sayesinde aştığını söyledi.
SAVCILAR 2-3 AYDA BİTER SANDI
İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "2006'da Denizli,2009'da Trabzon maçında yaşadıklarımız tesadüfdeğil. Hepsi hazırlanmış planın parçalarıydı.2009'da şampiyon olsak bu davalar ozaman başlayacaktı. Savcılar bizim davayı daBalyoz, Ergenekon gibi 2-3 ayda biter sandı. Bilselerdiyapmazlardı zaten. Ama iyi ki yaptılar.Ben Sayın Cumhurbaşkanına şunları ifade ettim.'İyi ki bu olaylar sizin gibi dirayetli bir liderinzamanında oldu. Başka zaman olsa TürkiyeCumhuriyeti karanlığa giderdi' Aynı şekildeFenerbahçeliler de 3 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ninkaranlığa gitmesini engellemiştir"
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