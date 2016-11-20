İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Hedef 1 Milyon Üye' etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, Türkiye'nin zorlu dönemlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde aştığını söyledi.



SAVCILAR 2-3 AYDA BİTER SANDI

İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "2006'da Denizli, 2009'da Trabzon maçında yaşadıklarımız tesadüf değil. Hepsi hazırlanmış planın parçalarıydı. 2009'da şampiyon olsak bu davalar o zaman başlayacaktı. Savcılar bizim davayı da Balyoz, Ergenekon gibi 2-3 ayda biter sandı. Bilselerdi yapmazlardı zaten. Ama iyi ki yaptılar. Ben Sayın Cumhurbaşkanına şunları ifade ettim. 'İyi ki bu olaylar sizin gibi dirayetli bir liderin zamanında oldu. Başka zaman olsa Türkiye Cumhuriyeti karanlığa giderdi' Aynı şekilde Fenerbahçeliler de 3 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlığa gitmesini engellemiştir"