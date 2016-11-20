Her saniye baskıyı hissetsinler

Süper Lig'de sezonun ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de herkes tam konsantre bir şekilde maçın başlamasını bekliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat dün akşam yapılan antrenman öncesinde Sarı- Lacivertli futbolcularla bir toplantı daha gerçekleştirdi. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ve galibiyet serisine devam etmeleri gerektiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "50 bin seyirci arkamızda olacak. Bu zaten rakipte baskı meydana getirir. Bu baskıyı biz daha da arttıralım ve maçın tamamına yayalım. Baskıyı maçın her anında hissetsinler. Savunmada kaptığımız toplarla hücuma çabuk çıkıp dengelerini bozalım. Erken gol işimizi çok kolaylaştırır. Bunun için uğraşalım" dedi.



FENER KADIKÖY'DE 4-2-3-1 İLE SAHADA OLACAK

Advocaat'ın son haftalarda olduğu gibi takımını sahaya 4-2-3- 1 sisteminde süreceği, bu sisteme oyuncu yapısının daha uygun olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Hollandalı teknik adam savunmanın göbeğinde oynayan Kjaer ve Skretel'e tehlikeli bölgede riskli paslaşmalardan ve hareketlerden kaçınmasını istedi. Hücumda topun kanatlara taşınmasını ve içeriye sert orta yapılmasını istedi.



