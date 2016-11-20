Her saniye baskıyı hissetsinler

Süper Lig'de sezonun ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de herkes tam konsantre bir şekilde maçın başlamasını bekliyor. Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat dün akşam yapılan antrenman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı daha gerçekleştirdi. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ve galibiyet serisine devam etmeleri gerektiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "50bin seyirci arkamızda olacak. Buzaten rakipte baskı meydana getirir.Bu baskıyı biz daha da arttıralımve maçın tamamına yayalım.Baskıyı maçın her anındahissetsinler. Savunmada kaptığımıztoplarla hücuma çabuk çıkıpdengelerini bozalım. Erken golişimizi çok kolaylaştırır. Bununiçin uğraşalım" dedi.
FENER KADIKÖY'DE 4-2-3-1 İLE SAHADA OLACAK Advocaat'ın son haftalarda olduğu gibi takımını sahaya 4-2-3-1 sisteminde süreceği, bu sisteme oyuncu yapısının daha uygun olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Hollandalı teknik adam savunmanın göbeğinde oynayan Kjaer ve Skretel'e tehlikeli bölgede riskli paslaşmalardan ve hareketlerden kaçınmasını istedi. Hücumda topun kanatlara taşınmasını ve içeriye sert orta yapılmasını istedi.
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