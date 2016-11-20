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G.Antep’i 3 golle yıkan Konyaspor tırmanışa geçti

Geçtiğimiz hafta 3 puan alanK onya, G.Antep’te 3 golle güldü. Yeşil-Beyazlılar’ı deplasmanda zafere taşıyan golleri Bajic (2) ve Hadziahmetovic attı.

G.Antep’i 3 golle yıkan Konyaspor tırmanışa geçti
Konyaspor Gaziantep'ten şen dönüyor... Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yenen Yeşil-Beyazlı takım dün de Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini almış oldu. Konuk takım maça hızlı başlarken 15. dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi konuk takım 1-0 önde kapatmayı başardı. 2. devre bir kez daha sahneye çıkan Bajic 60'da skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Gaziantep oyun disiplinini iyice kaybetti. 76'da bu kez Hadziahmetovic ile 3-0'ı yakalayan Konyaspor karşılaşm adan bu skorla galip ayrılırken son 2 maçta 6 puan aldı.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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