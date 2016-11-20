File derbisi Kanarya’nın

Ezeli rakipler futboldan önce dün voleybolda karşı karşıya geldi... EfelerLigi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı sahasına 3-0 yendi. Ülker SportArena'da oynanan karşılaşmaya daha önce yapılan anlaşma gereği konuk takımın taraftarı alınmadı... Derbiye iyi başlayan Fenerbahçe ilk seti 25-22 kazanıp öne geçti. Bunun moraliyle ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-22 kazanan Kanarya mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
FENER KADINLARDA DA GÜLDÜ Efeler Ligi'nde dün oynanan diğer maçta İnegöl Belediyespor deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Venüs Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe-Bursa Belediye'yi, Ziraat Bankası da Tokat Plevne'i 3-1'le geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.