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File derbisi Kanarya’nın

Bugün Süper Lig’de karşılaşacak ezeli rakiplerin Efeler Ligi’ndeki kapışmasında rahat kazandı...

File derbisi Kanarya’nın
Ezeli rakipler futboldan önce dün voleybolda karşı karşıya geldi... Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı sahasına 3-0 yendi. Ülker Sport Arena'da oynanan karşılaşmaya daha önce yapılan anlaşma gereği konuk takımın taraftarı alınmadı... Derbiye iyi başlayan ilk seti 25-22 kazanıp öne geçti. Bunun moraliyle ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-22 kazanan Kanarya mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

FENER KADINLARDA DA GÜLDÜ
Efeler Ligi'nde dün oynanan diğer maçta İnegöl Belediyespor deplasmanda Beşiktaş3-0 mağlup etti. Venüs Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe- Bursa Belediye'yi, Ziraat Bankası da Tokat Plevne'i 3-1'le geçti.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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