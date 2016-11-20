Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20:00'da başladı ve karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalıyor.
ASpor CANLI YAYIN
İki takım da derbi maça şu 11'le çıkacak:
Fenerbahçe:Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie, Sow
Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Sinan, Tolga, De Jong, Bruma, Sneijder, Eren
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