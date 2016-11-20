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'in 11. haftasında ile , Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Turgay Şeren Sezonu 11. hafta maçında , sahasında 'ı konuk ediyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20:00'da başladı ve karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İki takım da derbi maça şu 11'le çıkacak:

Fenerbahçe:Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie, Sow

Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Sinan, Tolga, De Jong, Bruma, Sneijder, Eren
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 17:36
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