Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20:00'da başladı ve karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

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İki takım da derbi maça şu 11'le çıkacak:



Fenerbahçe:Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie, Sow



Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Sinan, Tolga, De Jong, Bruma, Sneijder, Eren



