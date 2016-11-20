Yol Durumu
  1. Banvit; Anadolu Efes'in unvanına son verdi!

Dev de anlamlı

Dev öncesi 'de şehitleri unutulmadı, iki takım sahaya ortak la çıktı.

Dev derbide anlamlı pankart

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını şekillendirecek dev öncesi birlik beraberlik görüntüleri yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, FETÖ aleyhinde tezahüratlar yaparken iki takım sahaya "'u unutmayacağız" ıylar çıktı.

Taraftarlar ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray aleyhine de tezahürat yaparken, "Cemaat Fener'le başa çıkamaz" şeklinde tezahürat yaptılar.
Etiketler: , , , ,
  • 20 Kasım 2016, Pazar 20:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar