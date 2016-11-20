Dev derbide anlamlı pankart

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını şekillendirecek dev derbi öncesi birlik beraberlik görüntüleri yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, FETÖ aleyhinde tezahüratlar yaparken iki takım sahaya "15 Temmuz'u unutmayacağız" pankartıylar çıktı.
Taraftarlar ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray aleyhine de tezahürat yaparken, "Cemaat Fener'le başa çıkamaz" şeklinde tezahürat yaptılar.
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