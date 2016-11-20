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Bütün gözler RVP’nin üstünde

Bütün gözler RVP’nin üstünde
Fenerbahçe'deki en formda dönemini geçiren Robin Van Persie'nin, bu geceki derbide göstereceği performans merak konusu. Hollandalı yıldızın bu maçta beklenen patlamayı yapabileceği ve maça çok iyi hazırlandığı belirtiliyor.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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