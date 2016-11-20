Bosna’yı yıkan Periler Avrupa vizesi aldı

A MİLLİ Kadın Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Bosna Hersek'i normal süresi 61-61 eşitlikle sona eren mücadelede 72-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Ay- Yıldızlılarımız Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.



SON MAÇIMIZ ROMANYA İLE

Ay-Yıldızlılarımız, grubundaki son maçında 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena'da Romanya'yı ağırlayacak.