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Bosna’yı yıkan Periler Avrupa vizesi aldı

Bosna Hersek’i yenen Milliler, Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı

Bosna’yı yıkan Periler Avrupa vizesi aldı
A MİLLİ Kadın Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Bosna Hersek'i normal süresi 61-61 eşitlikle sona eren mücadelede 72-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Ay- Yıldızlılarımız Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

SON MAÇIMIZ ROMANYA İLE
Ay-Yıldızlılarımız, grubundaki son maçında 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena'da Romanya'yı ağırlayacak.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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