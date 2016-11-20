Bolu adım adım zirveye yürüyor

TFF 1'inci Lig'de Boluspor sahasında, Altınordu'yu 3-2 mağlup etti ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Peopon'un 20 ve 32. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçen Boluspor, konuk ekibin 33. dakikada penaltıdan Umut'un bulduğu gole rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu, Üstün'ün şık golü ile 50'de skoru eşitledi: 2-2... Bir dakika sonra ise Boluspor atağında Jansen'in, ceza sahası içinden vuruşunda top ağlara gitti maçın skoru belli oldu: 3-2.