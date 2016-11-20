Yol Durumu
  1. Ümraniye Sivas’ı farklı yendi: 4-1
  2. Bütün gözler RVP’nin üstünde

Bolu adım adım zirveye yürüyor

Altınordu’yu evinde 3-2 mağlup eden Bolusyor, son 6 maçta 5. galibiyetini aldı

Bolu adım adım zirveye yürüyor
TFF 1'inci Lig'de Boluspor sahasında, Altınordu'yu 3-2 mağlup etti ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Peopon'un 20 ve 32. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçen Boluspor, konuk ekibin 33. dakikada penaltıdan Umut'un bulduğu gole rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu, Üstün'ün şık golü ile 50'de skoru eşitledi: 2-2... Bir dakika sonra ise Boluspor atağında Jansen'in, ceza sahası içinden vuruşunda top ağlara gitti maçın skoru belli oldu: 3-2.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar