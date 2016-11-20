Bolu adım adım zirveye yürüyor

TFF 1'inci Lig'de Boluspor sahasında, Altınordu'yu3-2 mağlup etti ve 6. maçında 5.galibiyetini aldı. Peopon'un 20 ve 32. dakikadaattığı gollerle 2-0 öne geçen Boluspor, konukekibin 33. dakikada penaltıdan Umut'un bulduğugole rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu, Üstün'ünşık golü ile 50'de skoru eşitledi: 2-2...Bir dakika sonra ise Boluspor atağında Jansen'in,ceza sahası içinden vuruşunda top ağlaragitti maçın skoru belli oldu: 3-2.
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