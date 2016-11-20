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Biz kazanacağız!

’ta görülen duruşmanın olumlu geçtiğini söyleyen Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Biz kazanacağız!
Trabzonspor'un 2010- 2011 sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması önceki gün İsviçre'nin Lozan şehrinde görüldü. Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 'taki duruşmanın Trabzonspor lehine çok olumlu geçtiğini söyledi.

PEŞİNİ BIRAKMAYIZ
Bülbüloğlu, "Avukatlarımızın ifadeleri dosyamızın oldukça kuvvetli olduğu yönünde. Davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak takımımıza sahip çıktık. Hakkımızı aramak için hep birlikte Lozan'daydık. Bizim için duruşma olumlu geçti. İnandığımız davanın sonuna kadar peşindeyiz. Nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız. Herkes bunu bilsin." ifadelerini kullandı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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