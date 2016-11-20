Biz kazanacağız!

Trabzonspor'un 2010- 2011 sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor TahkimMahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması önceki gün İsviçre'nin Lozan şehrinde görüldü. Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'taki duruşmanın Trabzonspor lehine çok olumlu geçtiğini söyledi.
PEŞİNİ BIRAKMAYIZ Bülbüloğlu, "Avukatlarımızın ifadeleri dosyamızın oldukça kuvvetli olduğu yönünde. Davanınlehimize sonuçlanacağınıdüşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak takımımıza sahip çıktık. Hakkımızı aramak için hep birlikte Lozan'daydık. Bizim için duruşma olumlu geçti. İnandığımızdavanın sonuna kadar peşindeyiz.Nereye giderse gitsinbu işin takipçisi olacağız.Herkes bunu bilsin." ifadelerini kullandı.
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