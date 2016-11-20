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; 'in unvanına son verdi!

Banvit; Anadolu Efesin unvanına son verdi!

Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında , 'i 69-68 mağlup etti.

Banvit, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürürken, Anadolu Efes ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşma Duston ve Muric'in karşılıklı sayılarıyla başladı. Theodore ve Vidmar'ın basketleriyle Banvit 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Savunmadaki etkisizliğini hızlı hücumlarla kapatan Banvit, Muric ve Chappell ikilisinin basketleriyle 7. dakikayı 5 sayı farkla 19-14 üstün tamamladı. Anadolu Efes, Cedi Osman ve Cotton ile sayı farkını kapatmaya çalıştıysa da, ev sahibi ekip ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

Anadolu Efes ikinci çeyreğe Thomas'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Skora Brown da destek verince 13. dakikada konuk ekip 26-26 eşitliği yakaladı. Bu dakikalarda daha etkili olan ve boyalı alanı Thomas ile iyi kullanan Anadolu Efes, 16. dakikada 31-30 öne geçti. Oyunun kontrolünü rakibine kaptırmayan Banvit, Can Maxim Mutaf ve Theodore'un pota altını domine etmesiyle soyunma odasına 6 sayı farkla 39-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 22. dakika 44-36 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Banvit'in savunmadaki ve hücumdaki hatalarını Anadolu Efes Brown, Dunston, Doğuş Balbay ve Cedi Osman ile cezalandırınca, son iki dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Son bölümde rakibine fazla sayı şansı vermeyen Banvit, üçüncü periyodu da 54-52 önde tamamladı.

Son bölüme Anadolu Efes, Cedi Osman'ın basketiyle başladı. Pota altında Banvit, Vidmar ile rakibinin sayılarına cevap verince 34. dakika 56-54 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Dunston ile pota altını iyi kullanan Anadolu Efes, 36. dakikaya 61-58 üstün girdi. İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan maçın skorunu, Banvit'ten Theodore'un turnikesi belirledi ve ev sahibi takım sahadan 69-68 galip ayrıldı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 19:21
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