950 milyonluk derbi

Türk futbolunun kalbi bugün Kadıköy'de atacak. Ligde var olma savaşı veren Fenerbahçe ve Galatasaray Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta kozlarını paylaşacak. Toplam kadro değeri 950 milyonu bulan 2 ekibin zorlu mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde 5. sırada olan Fenerbahçe ile, Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. durumda bulunan ve 17 yıldır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray'ın alacağı sonuç zirve yarışına yeni bir boyut kazandıracak. Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Lens, G.Saray'da ise Sigthorsson yok. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Selçuk ve Podolski'nin ise maça yetişmesi bekleniyor.
F.BAHÇE'NİN EN BÜYÜK KOZU
Son haftalarda belirgin bir yükseyiş içinde olan Van Persie bugünkü maçta takımının en büyük kozu olacak. Hollandalı yıldızın göstereceği performans maçın kaderini belirleyecek.
TECRÜBESİYLE ÖN PLANDA
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder bu sezon büyük bir düşüş içinde. Ligde golü bulunmayan Sneijder, Fenerbahçe karşısında şeytanın bacağını kırarak derbinin kaderini belirlemek isteyecek.
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