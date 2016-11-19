Tüm gözler Oğuzhan’da

Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle geçen sezonki performansın çok altında kalan Oğuzhan'ın Adana'da sergileyeceği futbol merakla bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların çok şeyler beklediği yıldız futbolcu, "Fizik olarak istenen düzeye geldim. Adana'da yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. İnşallah 3 puanı alıp evimize döneriz" diye konuştu.