Yol Durumu
  1. Adana’da 12 yıl sonra süper lig randevusu
  2. 3 puanı al, derbinin keyfini çıkart!

Tüm gözler Oğuzhan’da

Tüm gözler Oğuzhan’da
Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle geçen sezonki performansın çok altında kalan Oğuzhan'ın Adana'da sergileyeceği futbol merakla bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların çok şeyler beklediği yıldız futbolcu, "Fizik olarak istenen düzeye geldim. Adana'da yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. İnşallah 3 puanı alıp evimize döneriz" diye konuştu.
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar