Süper Lig’de 3 maç daha var

Süper Lig'de Adanaspor-Beşiktaş maçı dışında 3 karşılaşma daha var. Saat 13.30'da Gaziantepspor, Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Maçı Hüseyin Göçek yönetecek. 16.00'da Bursaspor, Akhisar'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. Saat 19.00'da ise ligin flaş takımlarından Osmanlıspor, Aytemiz Alanya ile Osmanlı Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayı da Halil Umut Meler yönetecek.