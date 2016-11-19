Yol Durumu
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Sonuna kadar devam edecegiz

duruşmasının çok iyi geçtiğini belirten , “Uzun ince bir yoldayız , devam. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

Sonuna kadar devam edecegiz
Lozan'da gerçekleştirilen ve merakla beklenen CAS duruşması dün sona erdi. Duruşmanın ardından Başkanı Muharrem Usta ve Lozan'a giden heyette bulunan yöneticilerin yanı sıra bordo-mavili kulübü savunan İsviçreli avukatlar açıklamalarda bulundu. CAS'ta yapılan sunumun oldukça iyi geçtiğini belirten Başkan Usta, "Uzun ince bir yoldayız, devam" diyerek kulübün hakkını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Usta, "Avrupa'da herkes şike vardır yoktur diye tartışmıyor. 'Şike vardır ve cezasını verdik' diyor. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Avukatlar ise sürecin şimdi heyeti tarafından değerlendirileceğini kaydetti. CAS kararını 1.5 ay sonra vereceğini açıkladı.

BORDO-MAVİLİLER'E İSVİÇRE DE TRABZON!
İsviçre'ye gelen bir grup bordo- mavili taraftar, toplantının yapıldığı otel önünde, Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı şikayet başvurusuna destek amacıyla kısa bir gösteri düzenledi. Açılan pankartta, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" ifadesi yer aldı. Sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarları da İsviçre'ye giden taraftarların müthiş bir işe imza attıklarını mesajlarıyla dile getirdiler.

MAHKEMEDE TEMİZ OLMAK ASİL MUTLULUK
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral ise twitterde, "Trabzonspor İsviçre'de tarihe not düşürüyor. Bir mahkemede temiz olmak kadar asil bir mutluluk olamaz. Trabzonspor başarılı temsil ediliyor" dedi. Bu arada, sosyal medyadaki taraftarlar da duruşma devam ederken Saral'ın yaptığı bu açıklamalara müthiş ilgi gösterdi. Gökhan Saral'ın açıklamaları retweet rekoru kırdı.



BAZI DURUŞLAR GURUR VERİR İNSANA!
Trabzon Başkanı , CAS duruşması sonrası, "Bazı duruşlar vardır... gurur verir insana. Gurur verir... Çünkü arkanızda tarihin sorumlululuğunu ve milyonların desteğini hissedersiniz" twitini attı.

TRABZON HEYETİ ÇOK UMUTLU
Trabzonspor heyeti dün İsviçre'de CAS duruşmasına katıldı ve umutlu mesajlar verdi. Başkan Muharrem Usta, yöneticiler ve kulüp avukatları hep birlikte poz verdiler.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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