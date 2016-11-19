Sonuna kadar devam edecegiz

Lozan'da gerçekleştirilen ve merakla beklenen CAS duruşması dün sona erdi. Duruşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Lozan'a giden heyette bulunan yöneticilerin yanı sıra bordo-mavili kulübü savunan İsviçreli avukatlar açıklamalarda bulundu. CAS'ta yapılansunumun oldukça iyi geçtiğinibelirten Başkan Usta, "Uzunince bir yoldayız, devam" diyerek kulübün hakkını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Usta, "Avrupa'daherkes şike vardır yokturdiye tartışmıyor. 'Şike vardır vecezasını verdik' diyor. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Avukatlar ise sürecin şimdi CAS heyeti tarafından değerlendirileceğini kaydetti. CAS kararını 1.5ay sonra vereceğini açıkladı.
BORDO-MAVİLİLER'E İSVİÇRE DE TRABZON! İsviçre'ye gelen bir grup bordo- mavili taraftar, toplantının yapıldığı otel önünde, Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı şikayet başvurusuna destek amacıyla kısa bir gösteri düzenledi. Açılan pankartta, "2010-2011 sezonu şampiyonuTrabzonspor" ifadesi yer aldı. Sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarları da İsviçre'ye giden taraftarların müthiş bir işe imza attıklarını mesajlarıyla dile getirdiler.
MAHKEMEDE TEMİZ OLMAK ASİL MUTLULUK Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral ise twitterde, "Trabzonspor İsviçre'detarihe not düşürüyor. Bir mahkemedetemiz olmak kadar asilbir mutluluk olamaz. Trabzonspor başarılı temsil ediliyor" dedi. Bu arada, sosyal medyadaki taraftarlar da duruşma devam ederken Saral'ın yaptığı bu açıklamalara müthiş ilgi gösterdi. Gökhan Saral'ın açıklamaları retweet rekoru kırdı.
BAZI DURUŞLARGURUR VERİRİNSANA! Trabzon Başkanı Muharrem Usta, CAS duruşması sonrası, "Bazı duruşlar vardır... gurur verir insana. Gurur verir... Çünkü arkanızda tarihin sorumlululuğunu ve milyonların desteğini hissedersiniz" twitini attı.
TRABZON HEYETİ ÇOK UMUTLU Trabzonsporheyeti dün İsviçre'de CAS duruşmasınakatıldı ve umutlu mesajlar verdi. BaşkanMuharrem Usta, yöneticiler ve kulüpavukatları hep birlikte poz verdiler.
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